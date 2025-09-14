На размер пенсии влияет количество официального стажа. То есть того, который удалось подтвердить, например, через записи в трудовой книжке.

Каким будет размер пенсии при стаже 25 лет?

25 лет стажа в 2025 году достаточно, чтобы уйти на заслуженный отдых в 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Расчеты происходят с учетом, что лицо выходит на пенсию на общих условиях.

Также при расчете пенсии важно учесть доход лица. Предположим, что гражданин имел зарплату 10 000 гривен.

Тогда, при указанных условиях, и выходе на пенсию в 63 года, пенсионная выплата должна была бы составлять примерно – 2 739 гривен.



Какая пенсия, если проработал 25 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Выплата пенсионера в этом случае будет больше, ведь ее искусственно дотянут до минимума, который сейчас составляет – 3 038 гривен.

В 65 лет, при всех выше приведенных условиях, выплата будет значительно выше, она составит ориентировочно – 3 067 гривен.



Какого размера будет пенсия при официальном стаже более 25 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать пенсионерам сейчас?