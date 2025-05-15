15 мая, 17:31
На пенсию в 50 лет: кто из женщин имеет право на досрочный отдых
Основні тези
- Женщины, которые воспитали детей до шести лет, достигли 50 лет и имеют не менее 15 лет страхового стажа, могут выйти на пенсию в 50 лет.
- На пенсию в 50 лет также могут выйти артисты, спортсмены, педагоги, работники здравоохранения, соцзащиты и специалисты авиации с соответствующим стажем.
Некоторые категории женщин в Украине могут выйти на пенсию в 50 лет. Также это право имеют представители некоторых профессий.
Кто может выйти на пенсию в 50 лет
Пенсия с 50 лет предусмотрена женщинам, которые имеют особый статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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Кто из женщин имеет особый статус для досрочного выхода на пенсию:
- Участницы боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших военных по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет;
- Многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:
- воспитали детей до шестилетнего возраста;
- достигли 50 лет;
- имеют не менее 15 лет страхового стажа.
Также в 50 лет выйти на пенсию могут:
- Артисты, при наличии страхового стажа 25-35 лет;
- Спортсмены со стажем от 25 лет и которые находились в составе сборных не менее 6 лет;
- Педагоги, стаж которых не менее 25 лет;
- При наличии минимум 25 лет стажа, могут выйти на пенсию и граждане, которые работали в сфере здравоохранения и соцзащиты;
- Женщины, которые имеют стаж от 20 до 21 с половиной лет и работали специалистами в сфере авиации и летно-испытательного состава.
Как оформить пенсию
Пенсию назначают на основе представленных:
- паспорта гражданина;
- идентификационного кода;
- документов, где указан страховой стаж (трудовая книжка/диплом об обучении/свидетельство о рождении);
- свидетельства о браке (в случае изменения фамилии);
- выписки из заключения медико-социальной экспертной комиссии;
- медицинского заключения медучреждения;
- удостоверения получателя социальной помощи;
- справки из органа, где была назначена помощь, о периоде предоставления соцвыплаты;
- справки о заработной плате за 60 месяцев подряд;
- реквизитов банковского счета;
- фотографии для создания пенсионного удостоверения (2,5х3 см).
Обратите внимание! Женщины вышеописанных категорий должны обратиться с заявлением на досрочную пенсию за месяц до достижения 50 лет.