Где самые большие пенсии в Европе

Пенсии остаются основным источником дохода для людей пожилого в возраста в Европе. По данным отчета OECD Pensions at a Glance 2023, средняя пенсия в ЕС в 2022 году составила 16 138 евро (755 300 гривен) в год – примерно 1 345 евро (62 949 гривен) в месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Размер пенсий европейцев значительно отличается в зависимости от страны.

Самую высокую пенсию в Евросоюзе получают жители Люксембурга – 31 385 евро (1 468 899 гривен) в год.

Самая высокая пенсия среди стран Европейской ассоциации свободной торговли – в Исландии – 35 959 евро (1 682 974 гривен) в год.

Одни из самых больших пенсий – у жителей Северной Европы. Лидерам оставляют Норвегия и Дания.

Норвегия и Дания – более 30 000 евро (1 404 078 гривен);

Швеция – 22 436 евро (1 050 063 гривен);

Финляндия – 21 085 евро (986 832 гривен).

Среди крупнейших экономик Европы самую высокую пенсию выплачивают итальянским пенсионерам:

Италия – 19 589 евро (916 816 гривен);

Франция – 18 855 евро (882 463 гривен);

Испания – 18 100 евро (84 7127 гривен);

Германия – 17 926 евро (838 983 гривен).

Эти выплаты включают все государственные выплаты, которые получают люди пенсионного возраста в своей стране и рассчитаны как средние на одного пенсионера.

Важно! Суммы в гривнах указаны согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 30 мая 2025 года.

Где самые низкие пенсии в Европе

Самая низкая пенсия среди стран Евросоюза зафиксирована в Болгарии – всего 3 611 евро (169 004 гривен) в год. Страны-кандидаты в Евросоюз демонстрируют еще худшие показатели:

Албания – 1 648 евро (77 130 гривен);

Турция – 2 942 евро (137 693 гривен);

Босния и Герцеговина – 3 041 евро (142 326 гривен);

Сербия – 3 486 евро (163 153 гривен);

Черногория – 3 962 евро (185 431 гривен).

Таким образом, в месяц пенсионеры в этих странах получают лишь 100-300 евро (4680-14040 гривен).

Впрочем в 2022 году пенсия в Европе продолжала расти. Больше всего пенсионные выплаты подняли в Болгарии – на 35%. А вот в Греции, Ирландии и Турции из-за обесценивания валюты пенсии сократились.

Стоит знать! Размер пенсии в Европе значительно отличается не только между странами, но и между мужчинами и женщинами. В среднем женщины в ЕС получают на 26% меньше пенсионных выплат, чем мужчины.