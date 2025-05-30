Де найбільші пенсії в Європі

Пенсії залишаються основним джерелом доходу для людей літнього в віку в Європі. За даними звіту OECD Pensions at a Glance 2023, середня пенсія в ЄС у 2022 році склала 16 138 євро (755 300 гривень) на рік – приблизно 1 345 євро (62 949 гривень) на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Розмір пенсій європейців значно відрізняється залежно від країни.

Найвищу пенсію у Євросоюзі отримують жителі Люксембургу – 31 385 євро (1 468 899 гривень) на рік.

Найвища пенсія серед країн Європейської асоціації вільної торгівлі – в Ісландії – 35 959 євро (1 682 974 гривень) на рік.

Одні з найбільших пенсій – у жителів Північної Європи. Лідерам залишають Норвегія і Данія.

Норвегія та Данія – понад 30 000 євро (1 404 078 гривень);

Швеція – 22 436 євро (1 050 063 гривень);

Фінляндія – 21 085 євро (986 832 гривень).

Серед найбільших економік Європи найвищу пенсію виплачують італійським пенсіонерам:

Італія – 19 589 євро (916 816 гривень);

Франція – 18 855 євро (882 463 гривень);

Іспанія – 18 100 євро (84 7127 гривень);

Німеччина – 17 926 євро (838 983 гривень).

Ці виплати включають усі державні виплати, які отримують люди пенсійного віку у своїй країні і розраховані як середні на одного пенсіонера.

Важливо! Суми у гривнях вказані згідно з офіційним курсом НБУ станом на 30 травня 2025 року.

Де найнижчі пенсії в Європі

Найнижча пенсія серед країн Євросоюзу зафіксована в Болгарії – усього 3 611 євро (169 004 гривень) на рік. Країни-кандидати до Євросоюзу демонструють ще гірші показники:

Албанія – 1 648 євро (77 130 гривень);

Туреччина – 2 942 євро (137 693 гривень);

Боснія і Герцеговина – 3 041 євро (142 326 гривень);

Сербія – 3 486 євро (163 153 гривень);

Чорногорія – 3 962 євро (185 431 гривень).

Таким чином, у місяць пенсіонери в цих країнах отримують лише 100-300 євро (4680-14040 гривень).

Втім у 2022 році пенсія у Європі продовжувала зростати. Найбільше пенсійні виплати підняли у Болгарії – на 35%. А от У Греції, Ірландії та Туреччині через знецінення валюти пенсії скоротилися.

Варто знати! Розмір пенсії в Європі значно відрізняється не лише між країнами, але й між чоловіками та жінками. У середньому жінки в ЄС отримують на 26% менше пенсійних виплат, ніж чоловіки.