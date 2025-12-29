Пенсия по-немецки: сколько лет надо работать, чтобы получать 80 000 гривен

Пенсионный возраст в Германии намного выше, чем в Украине, при этом размер выплат тоже значительно больше. Украинцы могут получать пенсию в Германии, однако для этого есть определенные условия.

Какие условия для выхода на пенсию в Германии?

Украинцам, которые хотят получать пенсионные выплаты, не засчитают периоды работы в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

Смотрите также Что приносит больше денег: пенсия по возрасту или по инвалидности

Чтобы украинец имел смогу выйти на пенсию в Германии, нужно проработать официально не менее 5 лет в этой стране и платить страховые взносы в немецкий пенсионный фонд.

Вместе с тем кроме 5 лет стажа, нужно достичь еще и пенсионного возраста: в Германии он выше, чем в Украине. С 2024-го он был более 65 лет, в 2025-м – более 66, а к 2031-му должен вырасти до 67 лет.

Если говорить о немцах, то они могут выйти на пенсию раньше при условии соблюдения определенных требований. Например, это возможно, если иметь 45 лет стажа.

Какой размер пенсий в Германии?

Если в Украине есть понятие "минимальная пенсия", то в Германии такой нет, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

В среднем пенсионеры в Германии, которые имеют стаж 45 лет, получают 1 668 евро в месяц (около 82 399 гривен). В то же время каждый четвертый немец с таким стажем получает менее 1 300 евро (около 64 200 гривен). Размеры пенсии могут отличаться в разных регионах:

В западной Германии они выше – пенсия с 45-летним стажем составляет 1 729 евро (около 85 412 гривен);

А в восточной части страны – 1 527 евро (около 75 433 гривны).

Размеры пенсий у мужчин в среднем больше, чем у женщин – 1 778 евро против 1 449 евро, но это объясняют тем, что женщины, будучи в браке, "годами не имели собственного дохода".

Заметьте! Расчет осуществлялся по официальному курсу НБУ по состоянию на 28 декабря.

Что известно о пенсиях в других странах Европы?