Сколько надо иметь стажа, чтобы получить пенсию 10 000 гривен
- Украинским пенсионерам нужно иметь стаж в 32 года и заработную плату в 1 _COPY5 раза больше, чем в среднем по стране для получения пенсии в 10 000 гривен нужно иметь стаж в 32 года и заработную плату в 1,5 раза больше средней по стране.
Если зарплата равна средней по стране, для пенсии в 10 000 гривен понадобится около 46 лет стажа.
Заработать на пенсию 10 000 гривен в Украине сегодня сложно. Как показывают подсчеты, даже 35 или 40 лет страхового стажа может быть недостаточно.
Что влияет на размер пенсии?
Чтобы получать пенсию в размере 10 000 гривен, кроме полного стажа в 32 года, нужно иметь высокую заработную плату – в 1,5 раза больше средней по Украине, рассказывает 24 Канал.
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Пенсию в Украине сегодня начисляют на основе таких показателей:
- Заработной платы
От размера официальной зарплаты, с которой уплачивались взносы, зависит коэффициент исчисления выплат. Чем больше зарплата – тем выше коэффициент.
- Страхового стажа
Пенсионный фонд учитывает в стаж годы, в течение которого лицо работало официально и платило единый социальный взнос.
- Средней зарплаты по стране
Рассчитывают на основе среднего показателя зарплаты за 3 года, которые предшествовали выходу человека на отдых.
Важно! В 2025 году, соответствии с законодательством, для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа.
Как производится расчет пенсии?
Рассчитывают пенсию по формуле:
Пенсия = СЗП × ИКЗ × КС
- СЗП – это средняя зарплата по Украине за последние 3 года перед выходом лица на пенсию;
ИКЗ – индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение зарплаты человека к средней по стране);
КС – коэффициент страхового стажа (берется во внимание 1% за каждый год официальной работы).
Что нужно для пенсии 10 000 гривен?
Для примера возьмем СЗП в размере 22 000 гривен.
- Человек хочет получать пенсию 10 000 гривен.
- При этом он имеет полный стаж в размере 32 лет, то есть КС составляет 0,32 (поскольку 1 год = 1%).
- Индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) в таком случае должен быть не менее 1,5.
Получается: 10 560 = 22 000 × 1,5 × 0,32.
Важно! Итак, чтобы получить 10 000 гривен пенсии достаточно 32 лет стажа только тогда, когда зарплата человека не менее чем в 1,5 раза больше средней по стране. Потому что при средней зарплате понадобится около 46 лет стажа.