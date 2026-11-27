Какой стаж потребуется в 2027 году

В Украине продолжают ежегодно ужесточать нормативы для будущих пенсионеров в рамках продолжающейся пенсионной реформы. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2027 году, гражданам придется накопить не менее 34 лет страхового стажа, что сообщает Пенсионный фонд Украины. Если же официального стажа не хватит, начало пенсионных выплат отложится на несколько лет.

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Для тех украинцев, которые не накопят необходимое количество лет трудового стажа до достижения 60-летнего возраста, законодательство предусматривает альтернативные варианты:

В 63 года норматив будет несколько мягче – претенденту на пенсию потребуется иметь от 24 лет страхового стажа.

Для тех, кто планирует оформлять выплаты в 65 лет, требования останутся на лояльном уровне и составят от 15 лет стажа.

Важно! Если же человек к 65 годам не имеет даже 15 лет трудового стажа, пенсия по возрасту ему не светит – вместо этого будет назначаться только временная государственная социальная помощь.

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Чем завершится пенсионная реформа в 2028 году

Поэтапное повышение требований является частью масштабного переходного периода, который в Украине длится уже не один год. Его цель заключается в постепенном приведении пенсионных правил к единым фиксированным критериям.

Уже в 2028 году процесс ежегодного роста завершится, а окончательная планка окончательно закрепится: для пенсии в 60 лет потребуется не менее 35 лет страхового стажа, а в 63 года – от 25 лет. Требование для 65-летних останется неизменным на отметке 15 лет, поэтому будущим пенсионерам стоит заранее проверять свой стаж.