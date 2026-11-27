Скільки стажу доведеться мати у 2027 році

В Україні продовжують щороку посилювати нормативи для майбутніх пенсіонерів у межах тривалої пенсійної реформи. Аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років у 2027 році, громадянам доведеться накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу, про що повідомляє Пенсійний фонд України. Якщо ж офіційного стажу бракуватиме, відкриття пенсійних виплат відкладеться на кілька років.

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Для тих українців, які не накопичать необхідну кількість років праці до досягнення 60-річчя, законодавство передбачає альтернативні варіанти:

У 63 роки норматив буде дещо м'якшим – претенденту на пенсію знадобиться мати від 24 років страхового стажу.

Для тих, хто планує оформлювати виплати у 65 років, вимоги залишаться на лояльному рівні та становитимуть від 15 років стажу.

Важливо! Якщо ж людина до 65 років не має навіть 15 років трудового внеску, пенсія за віком їй не світить – натомість призначатиметься лише тимчасова державна соціальна допомога.

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Чим завершиться пенсійна реформа у 2028 році

Поетапне підвищення вимог є частиною масштабного перехідного періоду, який в Україні триває вже не один рік. Його мета полягає у поступовому приведенні пенсійних правил до єдиних фіксованих критеріїв.

Уже у 2028 році процес щорічного зростання завершиться, а фінальна планка остаточно закріпиться: для пенсії у 60 років знадобиться щонайменше 35 років страхового стажу, а у 63 роки – від 25 років. Вимога для 65-річних залишиться незмінною на позначці 15 років, тому майбутнім пенсіонерам варто завчасно перевіряти свій стаж.