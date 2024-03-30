Какие пенсионеры будут в "плюсе" в апреле

Пенсионеры в возрасте 65 лет со стажем не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин смогут получить в апреле надбавки к пенсиям. К пенсионным выплатам дополнительно будут начислять 520 гривен.

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В соответствии с законодательством, эти категории пенсионеров не могут получать выплаты ниже 40% от минимальной зарплаты.

Напоминаем, что с 1 января в Украине минимальная зарплата выросла до 7 100 гривен. Однако перерасчет выплат для пенсионеров от 65 лет перенесли на март, чтобы провести вместе с ежегодной индексацией.

С 1 марта 65-летние граждане с полным стажем работы начали получать 2 840 гривен вместо 2 680 гривен.

Кроме того, с 1 апреля в Украине снова повысят минимальную зарплату – до 8 000 гривен. В результате для этой категории пенсионеров произойдет еще один перерасчет пенсий.

Не всем будут надбавки

Заметьте, что пенсионеры в возрасте 65 лет, но те, кто из них еще продолжает работать, не получат перерасчета.

Обратите внимание! Надбавка с учетом актуальной минимальной зарплаты будет начислена этим категориям только в случае, когда они уволятся.

В марте пенсионерам провели индексацию выплат, но не все получили повышенные выплаты. Кроме того, уровень индексации был существенно ниже, чем в прошлом году.