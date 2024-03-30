Які пенсіонери будуть у "плюсі" у квітні

Пенсіонери у віці 65 років зі стажем не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків зможуть отримати у квітні надбавки до пенсій. До пенсійних виплат додатково нараховуватимуть 520 гривень.

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Відповідно до законодавства, ці категорії пенсіонерів не можуть отримувати виплати нижчі 40% від мінімальної зарплати.

Нагадуємо, що з 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень. Однак перерахунок виплат для пенсіонерів від 65 років перенесли на березень, щоб провести разом зі щорічною індексацією.

З 1 березня 65-річні громадяни з повним стажем роботи почали отримувати 2 840 гривень замість 2 680 гривень.

Крім того, з 1 квітня в Україні знову підвищать мінімальну зарплату – до 8 000 гривень. У результаті для цієї категорії пенсіонерів відбудеться ще один перерахунок пенсій.

Не усім будуть надбавки

Зауважте, що пенсіонери у віці 65 років, але ті, хто з них ще продовжує працювати, не отримають перерахунку.

Зверніть увагу! Надбавка з урахування актуальної мінімальної зарплати буде нарахована цим категоріям лише у випадку, коли вони звільняться.

У березні пенсіонерам провели індексацію виплат, але не всі отримали підвищені виплати. Крім того, рівень індексації був суттєво нижчим, ніж торік.