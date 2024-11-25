Кто получит пенсию за 6 месяцев

В частности для этого человек должен переехать за границу, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Так согласно статьей 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, его пенсия, которая была назначена в Украине, выплачивается за шесть месяцев вперед перед выездом.

Обратите внимание! Выплаты происходит по заявлению пенсионера, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета, по месту постоянного проживания.

Как пенсионерам получить выплаты

Если пенсионер планирует выехать за границу, то ему необходимо обратиться лично в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту своего постоянного проживания и предоставить определенные документы:

заявление (установленного образца);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства за границу, или паспортный документ иностранца, или документ, удостоверяющий личность без гражданства пункт 2.25 Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, утвержденного постановлением Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 (с изменениями);

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Важно! Денежная помощь в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке.