Хто отримає пенсію за 6 місяців

Зокрема для цього людина має переїхати за кордон, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Так згідно зі статтею 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, його пенсія, яка була призначена в Україні, виплачується за шість місяців наперед перед виїздом.

Зверніть увагу! Виплати відбувається за заявою пенсіонера, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку, за місцем постійного проживання.

Як пенсіонерам отримати виплати

Якщо пенсіонер планує виїхати за кордон, то йому необхідно звернутись особисто до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем свого постійного проживання та надати певні документи:

заяву (встановленого зразка);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон, або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства (пункт 2.25 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1(зі змінами);

довідку про зняття з реєстрації місця проживання в Україні.

Важливо! Грошова допомога у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування на поточний рахунок одержувача в уповноваженому банку.