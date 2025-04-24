Пенсионеры рискуют остаться без доступа к деньгам

В условиях военного положения украинцы, особенно пенсионеры, рискуют столкнуться с блокировкой банковских карт и счетов. Почему это случается и как защитить свои средства, читайте далее.

Почему пенсионеру могут заблокировать карточку

Даже во время военного положения исполнительная служба имеет законное право накладывать арест на банковские счета должников, включая те, на которые поступают пенсионные выплаты, субсидии и другие социальные пособия, отмечает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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Однако, такая блокировка не означает автоматическое списание пенсии. Деньги остаются на счету, однако доступ к ним будет ограничен, пока не решится вопрос задолженности.

Юристы советуют не игнорировать сообщения от исполнительной службы и оперативно реагировать, чтобы избежать финансовых трудностей.

Как пенсионеру разблокировать банковский счет

Как пенсионеру разблокировать счет:

Получить справки в банке и Пенсионном фонде, которые подтверждают, что счет используется исключительно для получения пенсии, и обратиться в исполнительную службу с заявлением о снятии ареста.

Урегулировать задолженность перед поставщиками коммунальных услуг: погасить или реструктурировать долг. В случае финансовых трудностей можно подать заявление в Пенсионный фонд для оформления субсидии.

Счета пенсионеров могут быть заблокированы из-за долгов за коммунальные услуги, поэтому важно вовремя действовать, чтобы сохранить доступ к своим средствам.