Какие льготы имеют пенсионеры по возрасту в Украине

31 марта 2024, 16:15
Читати новину українською

Источник:

ДПС

Определенные категории украинцев имеют право на освобождение от уплаты земельного налога, а также коммунальных услуг. В частности, речь идет о пенсионерах по возрасту.

В каких случаях можно не платить за налог

Пенсионеры имеют право не платить земельный налог, если они получают пенсию по возрасту. Это освобождение от налога касается земельных участков различного назначения в пределах установленных лимитов.

Читайте также Пенсия по инвалидности III группы: при каких обстоятельствах пенсионер может получить выплату

За какие земли можно не платить налог:

  • Для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;
  • Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – до 0,25 гектара, в поселках городского типа – до 0,15 гектара, в городах – до 0,10 гектара;
  • Для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;
  • Для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 гектара;
  • Для садоводства – до 0,12 гектара.
Важно! Чтобы воспользоваться этой льготой, пенсионер должен подать в соответствующий контролирующий орган заявление в произвольной форме о предоставлении льготы, а также документы, подтверждающие право на льготу, в частности пенсионное удостоверение по возрасту.

Другие льготы для пенсионеров по возрасту

Пенсионеры по возрасту имеют право на ряд других льгот, в частности:

  • Субсидии: Для получения льгот на коммунальные услуги пенсионеры должны обратиться в социальную службу с заявлением и декларацией о доходах.

  • Полное освобождение от оплаты ЖКУ: Пенсионеры из сельской местности, которые имели определенные специальности (например, учителя, медики, библиотечные и культурные работники), могут быть освобождены от уплаты за коммунальные услуги, топливо и газ.

  • Бесплатный проезд: Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта (кроме такси) и в пригородном железнодорожном сообщении, при наличии пенсионного удостоверения.

  • Юридическая помощь: Пенсионерам предоставляется право на бесплатную или со скидкой юридическую помощь, включая представительство интересов в судах, госорганах и органах местного самоуправления, а также помощь в составлении процессуальных документов.

 

 

    Автор: Дарія Подвишенна