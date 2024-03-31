Какие льготы имеют пенсионеры по возрасту в Украине
Источник:ДПС
Определенные категории украинцев имеют право на освобождение от уплаты земельного налога, а также коммунальных услуг. В частности, речь идет о пенсионерах по возрасту.
В каких случаях можно не платить за налог
Пенсионеры имеют право не платить земельный налог, если они получают пенсию по возрасту. Это освобождение от налога касается земельных участков различного назначения в пределах установленных лимитов.
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За какие земли можно не платить налог:
- Для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;
- Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – до 0,25 гектара, в поселках городского типа – до 0,15 гектара, в городах – до 0,10 гектара;
- Для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;
- Для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 гектара;
- Для садоводства – до 0,12 гектара.
Другие льготы для пенсионеров по возрасту
Пенсионеры по возрасту имеют право на ряд других льгот, в частности:
Субсидии: Для получения льгот на коммунальные услуги пенсионеры должны обратиться в социальную службу с заявлением и декларацией о доходах.
Полное освобождение от оплаты ЖКУ: Пенсионеры из сельской местности, которые имели определенные специальности (например, учителя, медики, библиотечные и культурные работники), могут быть освобождены от уплаты за коммунальные услуги, топливо и газ.
Бесплатный проезд: Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта (кроме такси) и в пригородном железнодорожном сообщении, при наличии пенсионного удостоверения.
Юридическая помощь: Пенсионерам предоставляется право на бесплатную или со скидкой юридическую помощь, включая представительство интересов в судах, госорганах и органах местного самоуправления, а также помощь в составлении процессуальных документов.