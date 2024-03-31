В каких случаях можно не платить за налог

Пенсионеры имеют право не платить земельный налог, если они получают пенсию по возрасту. Это освобождение от налога касается земельных участков различного назначения в пределах установленных лимитов.

Читайте также Пенсия по инвалидности III группы: при каких обстоятельствах пенсионер может получить выплату

За какие земли можно не платить налог:

Для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – до 0,25 гектара, в поселках городского типа – до 0,15 гектара, в городах – до 0,10 гектара;

Для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

Для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 гектара;

Для садоводства – до 0,12 гектара.

Важно! Чтобы воспользоваться этой льготой, пенсионер должен подать в соответствующий контролирующий орган заявление в произвольной форме о предоставлении льготы, а также документы, подтверждающие право на льготу, в частности пенсионное удостоверение по возрасту.

Другие льготы для пенсионеров по возрасту

Пенсионеры по возрасту имеют право на ряд других льгот, в частности: