У яких випадках можна не платити за податок
Пенсіонери мають право не сплачувати земельний податок, якщо вони отримують пенсію за віком. Це звільнення від податку стосується земельних ділянок різного призначення в межах встановлених лімітів.
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За які землі можна не платити податок:
- Для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів;
- Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): в селах – до 0,25 гектара, в селищах міського типу – до 0,15 гектара, в містах – до 0,10 гектара;
- Для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 гектара;
- Для будівництва індивідуальних гаражів – до 0,01 гектара;
- Для садівництва – до 0,12 гектара.
Інші пільги для пенсіонерів за віком
Пенсіонери за віком мають право на ряд інших пільг, зокрема:
Субсидії: Для отримання пільг на комунальні послуги пенсіонери мають звернутися до соціальної служби з заявою та декларацією про доходи.
Повне звільнення від оплати ЖКП: Пенсіонери з сільської місцевості, які мали певні спеціальності (наприклад, учителі, медики, бібліотечні та культурні працівники), можуть бути звільнені від сплати за комунальні послуги, паливо та газ.
Безоплатний проїзд: Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту (окрім таксі) та у приміському залізничному сполученні, за наявності пенсійного посвідчення.
Юридична допомога: Пенсіонерам надається право на безкоштовну або зі знижкою юридичну допомогу, включаючи представництво інтересів у судах, держорганах та органах місцевого самоврядування, а також допомогу у складанні процесуальних документів.