У яких випадках можна не платити за податок

Пенсіонери мають право не сплачувати земельний податок, якщо вони отримують пенсію за віком. Це звільнення від податку стосується земельних ділянок різного призначення в межах встановлених лімітів.

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За які землі можна не платити податок:

Для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів;

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): в селах – до 0,25 гектара, в селищах міського типу – до 0,15 гектара, в містах – до 0,10 гектара;

Для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 гектара;

Для будівництва індивідуальних гаражів – до 0,01 гектара;

Для садівництва – до 0,12 гектара.

Важливо! Щоб скористатися цією пільгою, пенсіонер повинен подати до відповідного контролюючого органу заяву в довільній формі про надання пільги, а також документи, які підтверджують право на пільгу, зокрема пенсійне посвідчення за віком.

Інші пільги для пенсіонерів за віком

Пенсіонери за віком мають право на ряд інших пільг, зокрема: