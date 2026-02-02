Пенсионеры должны платить за проезд: при каких условиях не действует льгота
Украинцы пенсионного возраста имеют право на немалое количество льгот, которое им предоставляет государство. В частности пенсионерам предусмотрено право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Где пенсионеры обязаны платить за проезд?
Однако есть условия, когда эти правила не действуют, о чем говорится в постановлении Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
Дело в том, что далеко не весь транспорт подпадает под льготу. Так пожилые люди могут не платить за билет во время пользования:
- городскими автобусами;
- троллейбусами;
- трамваями;
- пригородными электричками.
В то же время проезд в маршрутках является сложным вопросом. Проблема заключается в том, что условия проезда определяются органами местного самоуправления. То есть в каждом городе правила могут отличаться.
К транспорту, где украинским пенсионерам придется платить билет, относятся:
- междугородние автобусы;
- поезда;
- такси.
Для получения льготы человек должен продемонстрировать пенсионное удостоверение. Речь идет о документе, подтверждающий назначение пенсии.
Человек может получить не только бумажный документ, но и его электронное отображение в мобильном приложении Дія, которое генерируется после изготовления удостоверения. Оно также имеет свою юридическую силу, отметили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! Если пенсионер не продемонстрирует пенсионное удостоверение и не оплатит проезд, то его могут оштрафовать.
Что еще следует знать украинским пенсионерам?
- Напомним, для выхода на пенсию в 2026 году человеку нужно иметь 33 года страхового стажа, а не 32. Если сумма стажа составляет от 23 до 33 лет стажа – человек может начать получать пенсию в 63 года, а когда стаж составляет от 15 до 23 лет стажа – в 65 лет.
- Для оформления пенсии по возрасту в 2026 году человек должен подать заявление. лично в сервисном центре ПФУ или в электронной форме через вебпортал фонда. Для последнего варианта надо использовать квалифицированную электронную подпись.