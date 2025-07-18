Что планирует Дональд Трамп относительно пенсионных фондов?

Ожидается, что Трамп подпишет указ, который позволит инвестировать не только в традиционные акции и облигации, но и в альтернативные активы, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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К таким альтернативным инвестициям входят цифровые активы (например, криптовалюта), драгоценные металлы, а также фонды, специализирующиеся на поглощениях компаний, частных кредитах и инфраструктурных сделках.

Президент Трамп настроен вернуть благосостояние простым американцам и защитить их экономическое будущее. Но ни одно решение не считается официальным, если его не объявил лично президент Трамп,

– заявили в Белом доме в ответ на запрос Financial Times.

Ожидается, что указ ускорит стремление Трампа вывести криптовалюты "в мейнстрим". Его администрация уже остановила ряд резонансных расследований против крупных криптовалютных компаний.

Интересно! В четверг Палата представителей приняла три законопроекта, связанные с криптоиндустрией, которые Трамп активно поддерживал, и это демонстрирует его стремление усилить влияние этой отрасли.

Что известно об отношении Трампа к криптовалюте? Во время избирательной кампании Трамп обещал освободить криптовалюты от чрезмерного регулирования и заявил, что эта индустрия помогла ему победить на президентских выборах 2024 года. Семья американского лидера также стала крупным инвестором в криптовалюты, заключив соглашение на покупку более 2 миллиардов долларов в таких цифровых активах, как биткоин, через публичную компанию Trump Media & Technology Group, а также запустив так называемый стаблкоин и другие цифровые токены.

Более того, администрация Дональда Трампа уже начала ослаблять правила по использованию криптовалюты в пенсионных счетах. Кроме криптовалют, указ будет выгоден крупнейшим мировым компаниям частного капитала, таким как Blackstone, Apollo и BlackRock, которые делают ставку на привлечение средств обычных американцев в свои инвестиционные фонды.

Указ предусматривает, что Министерство труда рассмотрит создание механизма "безопасной гавани" для администраторов пенсионных планов. Это уменьшит их юридическую ответственность в случае предложения частных инвестиций – даже если те имеют более высокие комиссии и менее прозрачное ценообразование, чем публичные акции,

– объяснили в материале.

Заметьте! Blackstone уже заключил партнерство с Vanguard, а Apollo и Partners Group будут предоставлять инвестиционные решения для Empower. BlackRock сотрудничает с Great Gray Trust, что управляет пенсионными сбережениями.