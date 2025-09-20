От питания до обучения: какие действуют льготы для детей военнослужащих
- Дети военнослужащих имеют право на бесплатное питание в школах, бюджетное обучение в вузах и оздоровление в санаториях.
- Для получения льгот необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами, такими как удостоверение УБД и свидетельство о рождении.
Дети военнослужащих в Украине пользуются разнообразными социальными гарантиями. Они включают бесплатное питание в школах и возможность учиться на бюджетных местах в университетах.
Какими льготами могут воспользоваться дети военнослужащего?
Дети военнослужащих могут пользоваться рядом социальных гарантий, при условии подтверждения статуса. Льготы распространяются на детей участников боевых действий до совершеннолетия, а для студентов дневной формы обучения до 23 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает следующие права:
- Дети военнослужащих имеют право на ежегодное оздоровление и лечение в санаториях и детских оздоровительных лагерях за счет государства.
- Они пользуются приоритетным зачислением в детские сады и школы по месту жительства.
- Школьники получают бесплатное питание за счет местного бюджета и бесплатное обеспечение учебниками.
- Студенты могут учиться на бюджетных местах в профессионально-технических и высших учебных заведениях и пользоваться бесплатным проживанием в общежитии для дневной формы обучения.
- Кроме того, они имеют право на социальную стипендию или государственный кредит на образование.
Как оформить льготы для ребенка?
Чтобы воспользоваться правами, нужно обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно:
- лично в отделении;
- отправив документы по почте;
- через приложение "Дія".
К заявлению прилагаются:
- удостоверение участника боевых действий (УБД);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о составе семьи и месте проживания.
Важно! Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих получают специальное удостоверение, подтверждающее право на льготы. Для его оформления нужно обратиться в ТЦК, подать заявление и документы, подтверждающие родственные отношения, а также паспорт.
Что известно о льготах для военнослужащих в Украине: коротко о главном
Участники боевых действий в Украине имеют право на скидку 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая распространяется и на членов их семей, если они проживают вместе.
Кроме этого, военнослужащие и их семьи пользуются широким спектром социальных гарантий, включая пенсионное обеспечение, бесплатным обеспечением лекарствами, оздоровлением в санаториях и внеочередным капитальным ремонтом жилья.