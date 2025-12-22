От киевлянки требовали вернуть более 65 тысяч гривен "лишней" пенсии: что решил суд

Женщина, состоявшая на учете в ГУ Пенсионного фонда Украины в Киеве, получала пенсию по возрасту. Когда она добилась назначения пенсии госслужащего, после перерасчета стало известно о якобы более 65 000 гривен переплаты.

Обязали ли киевлянку вернуть средства?

После пенсионный фонд обратился в гражданский суд с требованием взыскать эти средства как безосновательно полученные. Подробнее о результатах дела рассказывает 24 Канал со ссылкой на решение Деснянского районного суда Киева, опубликованное 9 декабря.

Пенсионный фонд осуществил индивидуальный перерасчет пенсии, в результате которого пришел к выводу о переплате за период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2023 года – в 65 797,67 гривны.

С целью досудебного урегулирования в адрес женщины направили письмо, которое она "проигнорировала и безосновательно полученные средства не вернула".

После пенсионный фонд обратился в суд с просьбой взыскать с ответчицы указанную сумму, но в удовлетворении иска отказали, поскольку он не доказал злоупотреблений или представления недостоверных данных со стороны женщины и не подтвердил оснований, по которым пенсия подлежит возврату (счетная ошибка или недобросовестность).

При рассмотрении дела, судом не установлено наличие злоупотреблений со стороны ответчицы и представления последней недостоверных данных,

– говорится в решении.

Справка: положения статьи 50 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" свидетельствует о том, что взыскание выплаченной пенсии возможно только при двух условиях, а именно: злоупотребление со стороны пенсионера и представление последним недостоверных данных.

Кроме того, по статье 1215 Гражданского кодекса Украины, не подлежат возврату, в частности, безосновательно полученные заработная плата, пенсии, помощи, стипендии и т.д., предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если их выплата произведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счетной ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны приобретателя.

Какие есть условия получения пенсии?