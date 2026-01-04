Важное сообщение от "Нафтогаза": передать показатели следует по-новому

Газовая компания обратила внимание потребителей на изменения в порядке передачи показаний счетчиков в январе. Невыполнение новых правил может сказаться на расчетах за газ, поэтому важно ознакомиться с актуальными инструкциями.

Как можно подать показатели газа по-новому?

"Нафтогаз" сообщает, что с декабря клиенты смогут передавать показания газовых счетчиков новым способом через мобильное приложение "Куб", пишет 24 Канал.

Это позволяет быстро отправлять объемы потребления, контролировать расходы и оплачивать счета, не тратя время на посещение офисов или звонки.

Для того чтобы передать показания газового счетчика через приложение "Куб", сначала:

загрузите приложение из App Store или Google Play;

далее откройте приложение и авторизуйтесь в своем аккаунте.

после этого можно отсканировать счетчик камерой или ввести показания вручную.

завершите процесс, нажав кнопку "Отправить", и показания будут успешно переданы оператору.

Справочно: показания следует передавать с 1 по 5 число каждого месяца, а оплата до 15 числа дает возможность получить скидку 1% на следующую платежку, напомнили в "Нафтогазе".

Почему лучше передавать показатели через приложение "Куб"?

Кроме передачи показаний, "Куб" позволяет оплачивать потребленный газ и доставку, причем установленная комиссия составляет 1%.

Пользователи также могут вести учет и отправлять показания для нескольких адресов одновременно, а также получать напоминания о необходимости передачи показаний и оплату счетов.

В то же время приложение помогает следить за расходами газа и предлагает полезные советы для экономии.

