Индексация пенсий, снижение цен на лекарства и переход на летнее время: что изменится с 1 марта

С 1 марта в Украине произойдет несколько важных изменений. Пенсии вырастут благодаря ежегодной индексации, а стоимость некоторых отечественных лекарств снизится на 30%. Кроме того, в последнее воскресенье месяца страна может перейти на летнее время. Что еще ждет украинцев в первый месяц весны, выяснил 24 Канал.

На сколько вырастут пенсии из-за индексации

По законодательству ежегодно в первый день весны проводят индексацию пенсий. Как сообщили в Минсоцполитики, с 1 марта пенсии для более 10 миллионов украинцев вырастут на 11,5%, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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После индексации пенсии вырастут на 556 гривен, а средний размер пенсии в Украине увеличится с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации ранее почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта пенсии будут проиндексированы для:

9,2 миллиона пенсионеров , которым пенсия назначена по общим основаниям;

, которым пенсия назначена по общим основаниям; 672 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

пенсионеров силовых ведомств; 98 тысяч человек , которые получают пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца из-за Чернобыльской катастрофы;

, которые получают пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца из-за Чернобыльской катастрофы; 79,6 тысячи пенсионеров с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсии;

с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсии; 23,4 тысячи пенсионеров, которые являются бывшими работниками органов местного самоуправления и государственными служащими.

С 1 марта также будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч человек, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, которые привели к потере трудоспособности. А также для тех, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

На основе чего исчисляется размер индексации Размер индексации рассчитан на основе официальных экономических показателей за 2024 год: рост потребительских цен на 12% и рост средней заработной платы за период 2022 – 2024 годов на 11%.

Некоторые лекарства в Украине станут дешевле

В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение, которое предусматривает снижение цен на наиболее популярные лекарства украинских производителей с 1 марта 2025 года в среднем на 30%.

Эдем Адаманов Заместитель министра здравоохранения Украины Украинцы сразу почувствуют, что лекарства стали дешевле. Также, когда будет подписан закон президентом о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах", у нас постепенно на разные группы препаратов – в первую очередь на национальный перечень, потом на все рецептурные, а потом на все безрецептурные – запускается внешнее реформирование. Это говорит о том, что мы будем сравнивать цены в соседних странах, будем брать среднюю и выше этой цены лекарственное средство не сможет продаваться в Украине.

Цены снизятся на около 200 препаратов, которые включают:

Лекарства для лечения кашля и простуд;

Антигистаминные средства;

Противовоспалительные и противоревматические препараты;

Витамины и микроэлементы;

Лекарства для снижения давления;

Противоязвенные средства;

Успокаивающие средства;

Глазные капли;

Назальные спреи и другие.

В Национальный перечень лекарственных средств входят более 70 позиций, еще 35 – рецептурные препараты.

В 100 наиболее популярных лекарств, то есть тех, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания "Дарница", 17 позиций – "Фармак", 22 позиции – Киевский витаминный завод, 5 позиций – "Кусум Фарм", 6 позиций – "Юрия-Фарм", 8 позиций – корпорация "Артериум", 2 позиции – фармацевтическая фабрика "Виола", 3 позиции – Борщаговский химико-фармацевтический завод и 10 позиций – "ИнтерХим",

– говорится в сообщении.

Продление бронирования и упрощенное возвращение после СОЧ

Продление действия бронирования

В соответствии с новыми правилами бронирования все критически важные предприятия должны были подтвердить свой статус и повторно забронировать работников до 28 февраля 2025 года. Однако из-за кибератаки России на госреестры в конце прошлого года Кабмин решил продлить срок до 31 марта 2025 года.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Таким образом, предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал.

Предприятия имеют время до этой даты, чтобы подтвердить свою критичность и перебронировать работников через портал "Дия".

Обратите внимание! После обновления статуса предприятия смогут без задержек бронировать работников до 1 апреля 2025 года, соответственно бронирование будет действительным в течение 12 месяцев.

Окончание упрощенного алгоритма возвращения на военную службу

1 марта должно было завершаться действие упрощенного механизма возвращения на службу после самовольного оставления части. Впрочем, в Министерстве обороны отметили, что после 1 марта процесс возвращения из СОЧ продолжится, но без упрощенной процедуры, что приведет к задержкам в возобновлении выплат.

После 1 марта тоже можно вернуться на службу, однако уже не по этому упрощенному алгоритму через Армия+. Восстановление на службе в таком случае может занять несколько месяцев. И до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии не возвращаются,

– говорится в сообщении Минобороны.

Благодаря упрощенной процедуре военнослужащие имели возможность подать рапорт через "Армия+" и восстановить выплаты и социальные гарантии в течение 72 часов. Также в течение трех суток можно было перевестись на другую часть по рекомендательному письму.

Новые правила для получения помощи ВПЛ

Также с марта меняется порядок выплат денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Дело в том, что требования для получения помощи стали более строгими, что может привести к отказу многим ВПЛ.

Впрочем, автоматически продлят выплаты на полгода для таких категорий населения:

пенсионеры с пенсией до 9 444 гривен;

лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети;

дети-сироты, лишенные родительской опеки, лица из их числа в возрасте до 23 лет, родители-воспитатели и приемные родители.

Для других категорий ВПЛ, которые подадут новое заявление с 1 марта, помощь будет предоставлена следующим лицам:

беременные женщины после 30-й недели беременности;

малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;

лица, утратившие трудоспособность, не имеющие права на пенсию или получающие социальную помощь (при среднемесячном доходе до 9 444 гривен);

трудоспособные лица, которые не работают, но зарегистрированы в центре занятости, в чьей семье есть дети, посещающие садики или учебные заведения;

лица, которые ухаживают за инвалидами I группы, детьми с инвалидностью, людьми старше 80 лет или тяжелобольными детьми.

Кто больше не сможет попасть к семейному врачу

В марте также завершается срок верификации данных в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Пациенты, которые не обновили свои данные, – потеряют доступ к медицинским услугам, а их декларации будут аннулированы.

Аннулирование деклараций грозит таким категориям лиц, которые не обновили данные до 1 марта:

дети до 14 лет, у которых не верифицировано свидетельство о рождении и идентификационный код;

дети от 14 лет, которые получили ID-карту вместо свидетельства о рождении;

пациенты, которые изменили личные данные (например, фамилию, паспорт или номер телефона);

пациенты, которые заключили декларацию в 2018 году и не указали налоговый номер, что может привести к аннулированию;

лица, которые не посещали врача более трех лет.

Возрастет ли стоимость коммунальных услуг

Тариф на газ

"Нафтогаз", который обеспечивает газом 98% бытовых потребителей, установил тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр. Эта цена будет оставаться неизменной до 30 апреля 2025 года.

Для клиентов других газоснабжающих компаний тарифы также не меняются: в марте они будут платить от 7,79 гривны до 9,99 гривны за кубометр. Поэтому повышение тарифов на отопление в марте не ожидается.

Тарифы на электроэнергию

Мораторий на тарифы на электроэнергию продолжается, поэтому с марта по май бытовые потребители будут платить 4,32 гривны за киловатт-час. Владельцы двухзонных счетчиков смогут сэкономить: с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии будет 2,16 гривны за киловатт-час.

С 1 октября по 30 апреля для владельцев домов и квартир с электроотоплением будет действовать льготный тариф:

до 2 000 киловатт в месяц – 2,64 гривны за киловатт-час за всю потребленную электроэнергию;

за киловатт-час за всю потребленную электроэнергию; свыше 2 000 киловатт – 4,32 гривны за киловатт-час только за превышенный лимит.

Ранее за весь объем электроэнергии они платили по полному тарифу. В то же время для тех, кто не может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, доступна программа жилищных субсидий.

Цены на воду

Цены на водоснабжение и водоотведение варьируются в зависимости от региона, однако на уровне Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЕКП), в целом повышение этих тарифов пока не предвидится. Однако в отдельных городах все же возможны изменения стоимости воды.

Когда переводить часы на летнее время

Согласно традиции, в последнее воскресенье марта украинцы переводят стрелки часов на час вперед. В 2025 году летнее время должно начаться в ночь с 29 на 30 марта.

Обратите внимание! Однако этого может не произойти, поскольку в прошлом году Верховная Рада приняла закон, предусматривающий переход на постоянное зимнее время в Украине. Но он еще не вступил в силу и сейчас ждет подписи президента еще с августа 2024 года.

В то же время неоднократно законодатели обосновали отмену перевода часов несколькими факторами:

негативным влиянием скачков времени на здоровье;

усилением национальной безопасности (поскольку Россия устанавливает на оккупированных территориях московское летнее время);

также сомнительной эффективностью энергосбережения.