Экономика Тарифы Українцям перерахували комуналку: як змінилися платіжки за січень
20 марта, 13:41
Украинцам пересчитали коммуналку: как изменились платежки за январь

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украинцам провели перерасчет коммунальных платежей за услуги, которые не были предоставлены или предоставлены не в полном объеме из-за атак России.
  • В частности, в Киеве из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не насчитали 9,1 миллиона гривен за водоснабжение и водоотведение.

Украинцам провели перерасчет коммуналки. Речь идет о тех услугах, которые не были предоставлены в полном объеме или не были предоставлены вовсе вследствие атак России.

Как украинцам пересчитали коммуналку?

Таким образом, некоторые суммы не были включены в платежки, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Встретилась с председателем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком. Обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.

Согласно словам Свириденко, за январь текущего года были проведены перерасчеты в городах, где услуги:

  • не предоставлялись;
  • были предоставлены не в полном объеме;
  • были предоставлены или ненадлежащего качества.

Это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотведения и обращения с отходами,
– добавила Юлия Свириденко.

В общем людям не начислено 36,4 миллиона гривен:

  • теплоснабжение – 16,6 миллиона гривен;
  • горячая вода – 9,9 миллиона гривен;
  • водоснабжение – 3,9 миллиона гривен;
  • водоотведение – 5,7 миллиона гривен;
  • обращение с отходами – 57,6 тысячи гривен.

В частности Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не начислили 9,1 миллиона гривен за водоснабжение и водоотведение.

Обратите внимание! В то же время за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.

Напомним, что еще в январе президент Украины анонсировал отменить платежки за отопление, если граждане не получили подачу тепла из-за обстрелов. Об этом шла речь в обращении Владимира Зеленского.

 

Владимир Зеленский

Президент Украины

Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов.

Заметьте! Зеленский отметил, что не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. И это должно заработать без бюрократии.

Что еще следует знать украинцам?

  • В начале февраля Юлия Свириденко сообщила, что поручила осуществить перерасчет платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей. Перерасчет должны были осуществлять сами поставщики услуг, то есть коммунальные предприятия.
  • Она отметила, что перерасчет должен произойти автоматически, без дополнительных заявлений, за период с 1 января. В то же время это должно отразиться в платежках в феврале.