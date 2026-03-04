Есть только одно условие: при каких обстоятельствах пенсионерам после 65 пересчитают выплаты
- Украинцы старше 65 лет с достаточным страховым стажем автоматически получают перерасчет пенсий, составляющий не менее 40% от минимальной зарплаты.
- Пенсионеры старше 80 лет с определенным стажем будут получать не менее 4 213 гривен.
Украинцы, которым исполняется 65, автоматически получат перерасчет пенсий. Им не нужно подавать заявления или куда-то обращаться.
Кому пересчитают пенсионные выплаты?
Однако перерасчет касается и других категорий лиц, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.
Читайте также Чтобы не остаться без пенсии: кому обязательно пройти видеоидентификацию и до какого числа
В этот перечень входят люди, которые получают пенсию:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- в случае потери кормильца;
- по выслуге лет.
Но при наличии определенного страхового стажа (у мужчин это 35 лет, а у женщин – 30 лет), и в случае, если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы.
С 1 января 2026 года в Украине минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен в месяц (или 52 гривен в час). Поэтому пенсионерам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж, выплачивают минимальную пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты – 3 458,80 гривен.
В то же время об изменениях в возрастных доплатах к пенсии сообщает издание "На пенсии".
- Пенсионеры 80 лет и старше (если они имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин), а также неработающие пенсионеры (от 65 лет при стаже 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) будут получать не менее 4 213 гривен вместо 3 758 гривен.
- Пенсионеры, которым 70 лет и более, с полным страховым стажем будут получать ежемесячно не менее, чем 4 050 гривен вместо 3 613 гривен.
- Пенсионеры до 70 лет с полным стажем имеют право на выплаты в размере не менее 3 725 гривен вместо 3 323 гривен.
Важно! Для лиц с меньшим страховым стажем – 3 406 гривен вместо 3 038 гривен.
Что украинцам знать об индексации пенсий?
- В Украине 1 марта началась индексация пенсий. Ее показатель установили на уровне 12,1%. Перерасчет произойдет автоматически. Никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно.
- Перерасчет выплат для работающих пенсионеров происходит позже. Речь идет в основном об апреле, а не марте.