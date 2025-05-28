Индексация для работающих пенсионеров: что делать, если выплаты не увеличили

В апреле для работающих пенсионеров состоялась индексация. Выплаты были увеличены для части лиц, продолжающих работать, несмотря на выход на заслуженный отдых.

Что делать, если индексация не состоялась

Не выросли выплаты пенсионеров, не подпадающих под определенные критерии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Также есть процент лиц для которых не происходила индексация, хотя они имеют на нее право. То есть, им отказали в перерасчете пенсии.

Обжаловать такое решение возможно. Что делать, если отказали в индексации:

Подайте заявление в ПФУ

В заявлении заявитель должен требовать:

проведения индексации;

письменного ответа с обоснованием причин отказа.

Обратите внимание! Подавать заявление нужно в письменном виде.

Рассмотрение заявления должно состояться в течение 30 дней. В это же время ПФУ обязан предоставить ответ. Если этого не происходит, заявитель имеет право подать в суд "из-за бездействия органа".

Можно попробовать обойтись и без судебной волокиты. Для этого нужно подать жалобу в главное управление ПФУ.

Подайте иск в административный суд

В исковом заявлении необходимо требовать:

признания действий ПФУ неправомерными;

проведения индексации;

выплаты задолженности.

После того как суд примет решение, его нужно выполнить всем сторонам. Если "победил" пенсионер, ПФУ обяжут провести индексацию.