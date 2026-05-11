Первый транш из кредита: Зеленский сообщил, когда Украина получит средства
- Президент Зеленский сообщил, что первый транш кредита на 90 миллиардов евро ожидается в июне, что подтвердил представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари.
- Средства будут распределены на оборонные цели и Программу микрофинансовой помощи, и выплата первого транша в размере 9 миллиардов евро планируется во втором квартале.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с деньгами для Украины по кредиту на 90 миллиардов евро. Украинский лидер сообщил, когда поступит первый транш для страны.
Когда Украина получит первый транш по кредиту?
Зеленский заявил, что деньги ожидается в июне текущего года, о чем говорится в его Телеграмм-канале.
Читайте также ЕС и Британия ввели санкции против российских пропагандистских лагерей для украинских детей
В июне мы ожидаем первые транши из Европейского пакета поддержки для Украины 90 миллиардов евро на 2 года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость.
Он добавил, что чиновники сейчас в активной работе с Европейской комиссией, чтобы "это не затягивалось".
Напомним, что Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила в понедельник, 11 мая, что Европейский Союз может выделить первый транш уже вскоре. Об этом писала "Европейская правда".
Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем выплатить первые средства,
– сказала Марта Кос.
Однако медиа, со ссылкой на собственные источники, опровергли этот тезис. В частности об этом написало "Общественное".
СМИ ссылались на собственные источники и сообщали, что деньги поступят не раньше июня.
В частности в тексте привели слова представителя Европейской комиссии Балажа Уйвари. Он говорил, что осталось сделать еще несколько шагов по кредита на 90 миллиардов евро.
Но мы настроены осуществить первое выделение средств в течение второго квартала, и мы это сделаем,
– подчеркнул Уйвари.
Речь идет о выплате около 9 миллиардов евро. Сумму распределят следующим образом:
- 5,9 миллиардов пойдут на оборонные цели;
- а 3,2 миллиарда – в рамках Программы микрофинансовой помощи.
Заметьте! В начале Еврокомиссия получила первый перечень оборонных товаров. А следующие перечни пока обсуждаются.
Что еще известно о кредите для Украины?
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Украина получит первый транш в размере 45 миллиардов евро за 2026 год еще в этом квартале. Она добавила, что треть от 90 миллиардов евро пойдет на бюджетные нужды Украины. В то же время две трети направят на оборону Украины.
Эксперт Олег Пендзин объяснял, что европейцы связывали выделение кредита для Украины с действующей программой финансирования от Международного валютного фонда. Что это означает? Если МВФ приостановит свою программу, то Украина не сможет получить часть кредита от Евросоюза.
Речь идет о 30 миллиардах евро макрофинансовой помощи на 2026 и 2027 годы. А другая часть кредита – 60 миллиардов – будет предоставлена без условий.