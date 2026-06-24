Пенсионерам придется платить за проезд: где билет для пожилых людей не будет бесплатным

Пожилые люди в Украине имеют право на целый ряд льгот. В частности, пенсионерам предусмотрена транспортная льгота. Речь идет о бесплатном проезде.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно

Однако в некоторых видах транспорта пожилые люди все же должны приобретать билет, о чем можно узнать из постановления Кабинета Министров Украины"О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Например, лица пенсионного возраста могут бесплатно пользоваться следующими видами транспорта:

трамваи;

автобусы;

троллейбусы;

пригородные электрички.

Однако в междугородних автобусах и поездах необходимо оплачивать место. На этот вид транспорта льгота не распространяется.

Также жители и гости столицы должны оплачивать проезд в метрополитене. Однако киевляне могут оформить себе "Карту киевлянина". Такая платежная карта доступна льготникам, в том числе людям пенсионного возраста.

Еще один вид транспорта — такси — также является платным для пенсионеров в Украине.

Таким образом, бесплатный проезд доступен украинским пенсионерам на том транспорте, который курсирует по городу. А за пересечение областей и других населенных пунктов уже придется платить. Но важным вопросом остаются и маршрутки. В каждом регионе правила могут быть свои, поэтому где-то проезд будет бесплатным для льготников, а где-то — нет.

Что еще стоит знать о проезде

Для получения права на бесплатный проезд человек должен предъявить пенсионное удостоверение. Именно этот документ и дает право на льготу.

Также в Украине хотят изменить правила льготного проезда. В частности, отменить проезд по удостоверениям.