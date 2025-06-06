Курс валют в июне: ждать стабильности или сюрпризов

На следующей неделе курсовые изменения будут несущественными и достаточно прогнозируемыми. В то же время главное, что будет влиять на колебания – уровень спроса. Но и здесь не стоит ожидать рекордных скачков цены.

Какого курса доллара ждать

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что по всем признакам ситуация на валютном рынке в середине июня останется без существенных изменений.

Читайте также Бюджетный дефицит в Украине нужно сократить на сотни миллиардов гривен – Марченко

На данный момент действие управляемой гибкости предполагает минимальные текущие курсовые корреляции как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

Тарас Лесовой директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С одной стороны посевная уже закончилась и уровень экспортных поступлений должен уменьшиться, с другой стороны - спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций (кстати, ежедневный объем валютных вливаний на рынок не будет превышать 600 – 800 миллионов долларов).

Кроме того, учитывая успокоение потребительских цен и относительное постоянство наличных курсов, не ожидается особого оживления на наличном рынке.

Обратите внимание! Курсы межбанка и наличного будут максимально приближенными друг к другу. Коридоры колебаний на межбанке будут на уровне 41,6 – 41,9 гривны за доллар, а на наличном рынке – от 41,6 гривны до 41,8 гривны.

Какая будет ситуация с евро

Ожидается, что соотношение курса европейской валюты к евро сохранится на уровне 1 евро = 1,13 – 1,16 доллара.

То есть, можно сделать беглый вывод, что валютный рынок будет меняться в умеренном темпе, а основные процессы будут инерционными,

– заявил Лесовой.

Разница в прогнозах может свидетельствовать о том, что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые в той или иной степени могут повлиять на экономику страны и, соответственно, скажется на курсовых показателях.

Таким образом, на межбанке и на наличном рынке курс будет на уровне 45,5 – 47 гривен.

Какими будут общие характеристики рынка с 9 по 15 июня