Норвегия или Италия: где больше платят за час работы в Европе

Украинцы продолжают выезжать в Европу из-за войны и в поисках лучшего заработка. Однако не во всех европейских странах можно надеяться на высокую зарплату.

Какая почасовая оплата труда в странах ЕС

Средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе значительно отличается в зависимости от государства. Есть четыре условные группы стран по уровню почасового заработка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

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Больше всего за час работы платят в трех странах ЕС:

Люксембурге – 55,2 евро (2 650,4 гривны);

Норвегии – 53,7 евро (2 578,4 гривны);

Дании – 50,1 евро (2 405,5 гривны).

Работники получают от 30 до 50 евро в час в таких странах, как:

Бельгия – 48,2 евро (2 314,3 гривны);

Нидерланды – 45,2 евро (2 170,3 гривны);

Австрия – 44,5 евро (2 136,7 гривны);

Франция – 43,7 евро (2 098,2 гривны);

Германия – 43,4 евро (2 083,8 гривны);

Ирландия – 42,5 евро (2 040,6 гривны);

Швеция – 40,3 евро (1 935 гривен);

Финляндия – 37,7 евро (1 810,2 гривны);

Италия – 30,9 евро (1 483,6 гривны).

Почасовая заработная плата от 15 до 30 евро в таких государствах:

Словения – 27,1 евро (1 301,2 евро);

Испания – 25,5 евро (1 224,4 гривны);

Эстония – 19,6 евро (9 41,1 гривны);

Словакия – 18,5 евро (888,2 гривны);

Португалия – 18,2 евро (873,8 гривны);

Чехия – 18,2 евро (873,8 гривны);

Польша – 17,3 евро (830,6 гривны);

Латвия – 15,1 евро (725 гривен).

Менее 15 евро можно заработать за час работы:

в Венгрии – 14,1 евро (677 гривен);

Румынии – 12,5 евро (600,2 гривны);

Болгарии – 10,6 евро (508,9 гривны).

Важно! Все расчеты проводились на основе официального курса НБУ по состоянию на 18 июня.

Как изменилась почасовая зарплата в Европе

По данным аналитиков, в целом расходы работодателей на почасовую заработную плату рабочим в Евросоюзе в прошлом году выросли на 5%, а в еврозоне – на 4,5%.

Больше всего в еврозоне расходы увеличили такие страны:

Хорватия – на 14,2%;

Латвия – на 12,1%;

Литва – на 10,8%.

Наименьший рост зафиксировали в Чехии, Финляндии и Люксембурге. А в ЕС работодатели больше тратили на почасовую зарплату работников во всех странах.

Стоит знать! В Украине средняя заработная плата, по данным Госстатистики, в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен в месяц. Это примерно 5 865 гривен в неделю или 146,6 гривны в час (около 3,05 евро).