Почему в Приднестровье отключают газ и свет
Прекращение поставок газа произошло из-за будущего завершения транзита российского топлива через Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Напомним! Транзит российского газа через Украину завершается 1 января 2025 года в 7 часов утра.
На фоне приближения завершения соглашения между Украиной и Россией возникло опасение, что на молдавской территории произойдут массовые отключения. В частности, сейчас в Приднестровье и Молдове введено чрезвычайное положение в энергетике.
Заметьте! Сейчас молдавское правительство внедряет меры, которые способствуют сокращению потребления электроэнергии в часы пик.
Известно, что обесточены в Приднестровье такие учреждения:
- медицинское учреждение;
- прокуратура;
- отделение полиции;
- четыре учебных заведения.
Обратите внимание! Молдова получает от России ежегодно 2 миллиардов кубометров газа. Через Украину это топливо поставляется в Приднестровье.