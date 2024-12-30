Чому у Придністров'ї відключають газ та світло

Припинення постачання газу відбулося через майбутнє завершення транзиту російського палива через Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо! Транзит російського газу через Україну завершується 1 січня 2025 року о 7 годині ранку.

На тлі наближення завершення угоди між Україною і Росією виникло побоювання, що на молдавській території відбудуться масові відключення. Зокрема, зараз у Придністров'ї та Молдові введено надзвичайний стан в енергетиці.

Зауважте! Зараз молдавський уряд впроваджує заходи, які сприяють скороченню споживання електроенергії в години пік.

Відомо, що знеструмлені у Придністров'ї такі установи:

медичний заклад;

прокуратура;

відділок поліції;

чотири навчальні заклади.

Зверніть увагу! Молдова отримує від Росії щорічно 2 мільярдів кубометрів газу. Через Україну це паливо постачається в Придністров'я.