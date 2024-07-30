Станет ли меньше отключений

Во время заседания правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергетике улучшилась, передает 24 Канал. Одной из причин он назвал снижение средней температуры.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и снижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась.

Шмыгаль уточнил, что продолжается активная подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. В частности, премьер-министр отметил продолжение поисков альтернативных источников энергии.

Уже запустили программы государственной поддержки построения распределенной генерации. Есть первые примеры кредитования бизнеса и физических лиц для усиления энергетической устойчивости,

– рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что программы льготного кредитования пользуются высоким спросом у малого и среднего бизнеса. Также такой опцией активно пользуются отдельные домохозяйства.