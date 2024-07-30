Чи стане менше відключень

Під час засідання уряду, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці покращилась, передає 24 Канал. Однією з причин він назвав зниження середньої температури.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.

Шмигаль зазначив, що триває активна підготовка енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Зокрема, прем'єр-міністр наголосив на продовженні пошуків альтернативних джерел енергії.

Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості,

– розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр відмітив, що програми пільгового кредитування мають високий попит у малого та середнього бізнесу. Також такою опцією активно користуються окремі домогосподарства.