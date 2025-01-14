Из-за последних санкций США остановились танкеры с российской нефтью
14 января 2025, 11:40Читати новину українською
Сейчас известно о 65 нефтяных танкерах с российской нефтью, которые были вынуждены остановиться по всему миру. В частности, часть судов находится у берегов России и Китая.
Что известно об остановленных российских танкерах
Остановка танкеров состоялась 10 января, как раз после введения американских санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Напомним! Shandong Port Group (Китай) ограничила вход танкеров, находящихся под американскими санкциями, еще до того как США ввели последние ограничения.
По состоянию на 13 января, данные MarineTraffic и сервиса LSEG подтверждают, что танкеры бросили якорь в таких зонах:
- 5 судов находятся возле китайских портов;
- 7 – недалеко он Сингапура;
- все остальные – у российских берегов в Балтийском море и на Дальнем Востоке.
Какие санкции ввели США?
10 января Минфин США утвердил санкции против "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Также ограничения были введены против 183 танкеров, перевозивших нефть. Цель этих санкций – уменьшить доходы России, которые способствуют продолжению войны в Украине.