Кого лишат субсидии с 1 декабря

Часть украинцев потеряет субсидию в декабре. Причин отмены этой помощи достаточно много. Однако, чаще всего так происходит из-за наличия долгов за ЖКУ.

Из-за чего отменяется субсидия

ОСМД и управленческие компании обязаны информировать Управление социальной защиты о наличии долгов у жителей домов. Отчетность должна проводиться ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Какие предприятия не будут отключать от света: новое решение правительства

Обратите внимание! Отмена субсидии происходит при условии наличия долга за ЖКУ в размере более 680 гривен в течение не менее 3 месяцев.

Также субсидия может отменяться если: