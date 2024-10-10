Угроза для ТЭЦ и увеличение мощностей

Об этом заявил генеральный директор "Нафтогаза" Алексей Чернышов, объясняет Forbes.

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Алексей Чернышов Генеральный директор "Нафтогаза" У компании на сегодня есть 7 ТЭЦ, которые находятся в важных регионах: Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепровской областях, а также в громадах Львовской области. Большинство этих объектов находятся под постоянными угрозами.

Он также добавил, что, несмотря на эти угрозы, "Нафтогаз" планирует увеличить мощность ТЭЦ на 100 мегаватт и инвестировать в распределительную генерацию для успешного прохождения зимы.

Ранее Алексей Чернышов сообщал, что "Нафтогаз" должен обеспечить надлежащую подготовку и стабильную работу отрасли в течение отопительного сезона.

Заметьте! Сейчас газ остается одним из самых надежных источников энергии в условиях войны, поэтому предприятия группы продолжают активно увеличивать его добычу.