Загроза для ТЕЦ і збільшення потужностей

Про це заявив генеральний директор Нафтогазу Олексій Чернишов, пояснює Forbes.

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Олексій Чернишов Генеральний директор Нафтогазу У компанії на сьогодні є 7 ТЕЦ, які знаходяться в важливих регіонах: Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпровській областях, а також у громадах Львівської області. Більшість цих об'єктів перебувають під постійними загрозами.

Він також додав, що, попри ці загрози, Нафтогаз планує збільшити потужність ТЕЦ на 100 мегават і інвестувати в розподільну генерацію для успішного проходження зими.

Раніше Олексій Чернишов повідомляв, що Нафтогаз має забезпечити належну підготовку та стабільну роботу галузі протягом опалювального сезону.

Зауважте! Нині газ залишається одним із найнадійніших джерел енергії в умовах війни, тому підприємства Групи продовжують активно збільшувати його видобуток.