Мы можем двигаться вперед: Макрон прокомментировал введение новых санкций против России

Французский президент Эмманюэль Макрон прокомментировал вероятное введение новых санкций против России. В частности, он высказался относительно позиции Трампа.

Согласится ли Трамп на новые санкции против России

Макрон считает, что Трамп может дать "зеленый свет" на введение новых санкций против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эмманюэль Макрон Президент Франции Вчера я, как и мои коллеги, слышал, что он сказал, что это нормально, если все поддерживают санкции. Он не хотел действовать в одиночку, но считает, что мы можем двигаться вперед.

Не только Макрон настроен оптимистично. Канцлер Германии Фридрих Мерц также выразил надежду, что США введут новые санкции против России.

Фридрих Мерц Канцлер Германии Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом относительно того, что в ближайшие дни в Америке также будут приняты решения о введении дальнейших санкций против России.

Напомним! Трамп ранее высказался, что он не поддерживает введение новых санкций против России. Свою позицию президент США обосновал потерями американского бюджета для утверждения этих ограничений.