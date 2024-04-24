Курс просел: Нацбанк изменил стоимость официального доллара

Нацбанк установил новый курс доллара. Стоимость, по сравнению с прошлыми сутками, подешевела. Курс евро также потерял несколько копеек.

Официальный курс 24 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,58 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 20 копеек против 23 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,26 гривны, что на 5 копеек меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 25 апреля:

доллар – 39,47 гривны,

евро – 42,18 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 24 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,50 гривны , а продажа – 39,95 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,74 гривны, а продажа – 39,85 гривны.

Прогноз курса перед праздниками в мае

Как рассказал еще раньше 24 Каналу эксперт Андрей Шевчишин, МВФ опубликовал расчеты индикативных курсов в Украине до 2029 года. Согласно им, в 2024 году курс доллара будет на уровне 41 гривны, а в 2029 году – достигнет рекордных 54 гривен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик МВФ опирался на наши внутренние расчеты, и этот курс действительно выглядит реальным. Сейчас мы видим дополнительный всплеск спроса интереса к покупке валюты.

По прогнозу Шевчишина, курс доллара может остановиться на уровне 40 гривен. А до конца этого года, вероятнее всего, превысит 41 гривну.

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