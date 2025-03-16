Доллар теряет позиции: будет ли проседать валюта еще и на следующей неделе

Валютный рынок находится под влиянием режима управляемой гибкости и монетарных мер НБУ на укрепление гривны. Это позволяет избежать резких колебаний валюты. Прогнозируется, что на следующей неделе максимальная отметка, до которой может достичь доллар, составляет 42 гривны.

Как изменится доллар на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала отметил, что сейчас на рынке относительная стабильность относительно валют. Так будет продолжаться и на следующей неделе, ведь режим управляемой гибкости, монетарные меры в поддержку гривны и другие факторы будут стабилизировать ситуацию.

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Как напоминает Лесовой, только в течение января – февраля официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4% – с 42,02 гривны до 41,43 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, торговые войны, затеянные Дональдом Трампом, только усиливать внутреннюю инфляцию в США и как следствие можно ожидать определенное проседание курса этой валюты.

В общем, с 17 по 23 марта коридоры валютных колебаний на наличном рынке и межбанке будут на одном уровне. Таким образом, ожидается, что доллар будет где-то 41,40 – 42 гривны за доллар.

Обратите внимание! Лесовой добавляет, что несмотря на "Трамповый напряжение" курсовые колебания будут минимальными и достаточно стандартными, как в последние несколько недель.