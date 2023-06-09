Потеря тонн урожая и непригодная земля: какого ущерба ждать из-за разрушения ГЭС
После нанесенного ущерба россиянами на Каховской ГЭС, ущерб от трагедии коснулся как обычного населения, так и агросектора с бизнесом. Кроме того, затопление территорий может привести к уменьшению урожая овощей и фруктов, а это повлияет на цены. Каких негативных последствий ждать для экономики, читайте в материале.
Когда затопленные земли будут пригодны снова к засеву
В ответ на запрос 24 Канала в Минагро отметили, что на территории, оказавшиеся в зоне подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, приходится около 5 – 7% украинского урожая.
Читайте также Последствия подрыва Каховской ГЭС: что будет с овощами, фруктами и почвами
Без орошения на этих землях пострадает выращивание двух основных блоков агропродукции – овощи, прежде всего из борщового набора, бахчевые культуры, а также зерновые и масличные культуры. Потенциально на этих землях нельзя будет вырастить минимум несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур – сои, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.
– ответили в министерстве.
Аграрий Денис Марчук в комментарии для 24 Канала рассказал, что около 500 тысяч гектаров земли в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях фактически останутся без орошения.
Юг был одним из ключевых регионов по выращиванию овощной группы. И нехватку предложения оттуда мы уже ощущаем из-за оккупации, что приводит к удорожанию овощей. А теперь мы потеряли поставки туда воды. Отрасль потеряли на многие годы.
Кроме того, как сообщили 24 Каналу в Минэкономики, техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей. В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тысячах гектарах, с которых собирали около 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур на сумму около 1,5 миллиарда долларов.
В Минагро добавили, что Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Поэтому проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве, а также в экологической и социальной сферах на юге Украины.
Пострадают также земли, у которых не было оросительных систем – фермерам теперь не за что их возделывать. Поскольку основной и стабильный доход они получали от урожаев с полей, которые имели оросительные системы.
Поэтому последствия прекращения орошения гораздо большие. Не полмиллиона гектаров, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться в полной мере. Чтобы восстановить орошение, нужно 3 – 7 лет. Но это станет возможным только после обновления дамбы и Каховского водохранилища. Это не менее 3 – 5 лет,
– добавляют в ведомстве.
Что будет с ценами на продукты
Аналитик УКАБ Максим Гопка в разговоре с 24 Каналом призвал не волноваться по поводу овощей и фруктов, ведь дефицита не предусматривается. Впрочем, после подрыва ГЭС цены на продукты могут подскочить.
- В краткосрочной перспективе нехватка воды может увеличить себестоимость производства.
- В среднесрочной перспективе это станет проблемой для отрасли. Самая большая проблема – нехватка воды в каналах для мелиорации земель.
Без этой воды Херсонская и Запорожская области не смогут выращивать овощи, что означает существенное сокращение производства во второй половине года. К сожалению, импортные овощи в холодный период года могут появиться еще раньше, чем в прошлом. Мы готовились этой весной и понимали, что предложения из других областей должны появиться больше из-за оккупации юга и заминированных земель.
Важно отметить, что больше всего могут подорожать овощи. Сейчас большинство территории затоплено на левобережье Херсонской области, которая сейчас оккупирована. Однако без воды остается и правобережье Украины. А это может повлиять на себестоимость овощей.
Цены на овощи все же могут продержаться чуть-чуть дольше на текущем высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Однако все будет зависеть и от достаточного количества предложений из других регионов,
– добавляет Гопка.
Убытки для украинской экономики
Экономист Илья Несходовский говорит, что сейчас пока сложно оценить общую сумму ущерба. Для этого нужно, чтобы спала вода, а также понять на каком уровне остановится вода окончательно.
К настоящему моменту можно назвать следующие потери:
- прямые убытки, связанные с фактическим уничтожением водохранилища;
- населенные пункты, находящиеся у водохранилища;
- предприятия, которые потеряют доступ к воде;
Если вода опустится больше, чем на, если не ошибаюсь, 4,5 метра, то ее поставка уже фактически будет невозможна. Или нужно будет использовать специальные технические средства для того, чтобы доставлять воду в места использования.
- ущерб для жилищной инфраструктуры. Многие подтопленные дома вряд ли смогут использоваться в дальнейшем, поэтому их необходимо будет "снести и построить новые";
- существенный ущерб понесет аграрный сектор, ведь полмиллиона гектаров земли будет без орошения.
- ущерб рыбной отрасли от гибели только взрослых рыб может достигнуть 95 тысяч тонн или около 4 миллиарда гривен. Всего, по предварительным расчетам, которыми поделились в Минэкономики, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 миллиарда гривен.
Как пострадала энергетика из-за подрыва
Как рассказывает 24 Каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, подрыв на ГЭС не повлияет существенно на энергетику Украины. В первую очередь из-за того, что гидроэлектростанция не была подключена к нашей энергосистеме.
Однако в будущем это может повлиять на работу Укргидроэнерго. Ведь уровень воды упадет в системе, а это напрямую повлияет на выработку электроэнергии. То есть в перспективе уже проблемы могут возникнуть.
По словам главы Укргидроэнерго Игоря Сироты в прямом эфире телеканала "Рада", доля Каховской гидроэлектростанции составляла где-то 8 – 10%.
Если гидроэлектростанция в год производит 10 миллиардов киловатт-часов, то доля Каховской станции в ней была от 1,5 до 2 миллиардов киловатт-часов, то есть мы понимаем, что это от 8 до 10% в зависимости от паводка. Если же мы берём общий баланс по стране, то это будет всего 1%.
Однако, говорит Попенко, если говорить о всей работе именно украинской гидрогенерирующей системы, то здесь будут определенные последствия:
- упадет уровень воды (летом он падает всегда, а на этот раз упадет еще больше);
- соответственно, на Днепре меньше будет производиться электроэнергия.
Во сколько обойдется строительство новой ГЭС
По словам первого вице-премьер-министра экономики Юлии Свириденко, построить новую ГЭС будет стоить Украине примерно 1 миллиард долларов.
По предварительным подсчетам, для постройки новой ГЭС требуется около 1 миллиарда евро. Это сложный гидроузел, который следует отстроить как можно быстрее после деоккупации. Укргидроэнерго уже прорабатывает варианты строительства станции.
Кроме того, как подсчитали в Минсреды и Госэкоинспекции, убытки водных ресурсов после трагедии составили 2 миллиарда гривен. И они будут только расти.Напоминаем, что в Укргидроэнерго заявили о том, что строительство новой ГЭС может занять минимум 5 лет. При этом работать придется 24/7.