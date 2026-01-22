Подстанции АЭС Украины под угрозой обстрела: что спасет от блэкаута в случае остановки реакторов

Россия готовится к ударам по подстанциям украинских АЭС, чтобы лишить их возможности передавать в сеть произведенную энергию. На фоне общего ослабления энергосистемы растет риск блэкаута, однако приближение весны может сорвать планы врага.

Что спасет Украину в случае временной остановки реакторов АЭС?

Украина имеет значительный потенциал производства электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями. Если погода будет способствовать, это позволит избежать значительного ухудшения ситуации с отключениями света днем. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Украинские АЭС и их подстанции находятся под угрозой ударов со стороны России. Об этом на днях сообщила разведка и руководство государства. Россияне рассматривают вариант атаковать подстанции, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины.

По мнению эксперта Андрея Закревского, в случае вывода из строя подстанций АЭС недостаток мощности в энергосистеме на несколько дней может достичь 50 – 60%. Сейчас же она находится на уровне около 40%.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Все будет очень сильно зависеть от солнца, если его будет достаточно. У нас сейчас 80% электроэнергии – это АЭС, то можно ли сказать, что в случае их остановки исчезнет 80% электроэнергии? Нет, такого не будет. Днем будут работать солнечные и ветровой электростанции, а их у нас уже очень много. У нас их уже 7 гигаватт (суммарной установленной мощности, – 24 Канал).

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Министра экономики Алексея Соболева, с октября 2025 года Россия повредила 8,5 гигаватта генерирующих мощностей Украины. Речь идет о тепловых и гидроэлектростанциях.

Заметьте! По словам президента Украины Владимира Зеленского известно, что действующий на середину января 2026 года состояние энергосистемы позволяло производить около 11 гигаватт электроэнергии. Однако эти объемы не покрывали потребностей потребления, которые достигали 18 гигаватт.

Как отметил эксперт Андрей Закревский, кроме дефицита мощности, проблема с питанием потребителей в Украине связана также с передачей электроэнергии.

Даже сейчас уже иногда бывают диспетчерские отключения солнечных электростанций, потому что потребителя нет. То есть порой мы не можем энергию передавать из-за того, что по распределительным узлам бьют,

– говорит эксперт.

Андрей Закревский добавляет, что в случае блэкаута наиболее благоприятной будет ситуация для жителей территорий "энергетических островов". Там потребности жителей будут обеспечивать когенерационные установки, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию.

Напомним, что осенью 2025 года Россия изменила тактику обстрелов энергетики Украины. Удары направили не только на объекты генерации, но и на распределительные сети, которые значительно сложнее защитить.

Атаковала ли Россия атомную энергетику Украины раньше?