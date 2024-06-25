Из-за контрабанды и атак на границу: Польша требует выровнять санкции между Россией и Беларусью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал усилить санкции против Беларуси. По его словам, Лукашенко помогает Путину обходить санкции. Об этом сообщил Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС, передает корреспондентка 24 Канала.

Польша требует усилить санкции против Беларуси

Сикорский приветствовал решение Совета ЕС ввести 14-й пакет санкций против России. Впрочем, по его мнению, ограничения должны действовать и против Беларуси.

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Мы должны добиться выравнивания санкций между Россией и Беларусью, потому что, к сожалению, большая часть контрабанды, обход санкций, наложенных на Россию, осуществляется через Беларусь,

– сказал Сикорский.

Министр добавил, что со стороны Беларуси Польша фиксирует гибридную атаку на свою границу и на грузовые переходы. Также Сикорский напомнил, что белорусские службы поспособствовали гибели польского офицера. Глава МИД Польши говорит, что это не останется без ответа.

Последние санкции в отношении России