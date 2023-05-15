14 тысяч гривен: кто из украинцев может рассчитывать на такую пенсию
15 мая 2023, 12:01Читати новину українською
Украинцы, работавшие и на родине, и в Польше, могут рассчитывать на назначение пенсий последней страны. Для этого должны быть исполнены определенные условия.
Как получить польскую пенсию
Все граждане, которые после войны нашли в Польше убежище и начать там работать, имеют право на пенсию этой страны, минимальный размер которой – около 14 тысяч гривен.
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Чтобы получать польскую пенсию от ZUS (аналог нашего ПФУ – 24 Канал), нужно выполнить определенные условия:
- достигнуть возраста 60 лет для женщин и 65 для мужчин;
- оплачивать взносы социального страхования или пенсионного страхования и страхование на случай инвалидности в Польше.
Как получить надбавку к пенсии
То есть украинцы смогут получать сразу две пенсии из двух стран в соответствии со страховым стажем в каждой из них. Однако, если суммарно они будут меньше польской минималки, соседняя страна доплатит разницу.
Чтобы получить прибавку нужно;
- достичь необходимого возраста, платить взносы в Польше, а также соответствующий стаж – 20 лет для женщин и 25 для мужчин;
- постоянно жить в Польше;
- законно находиться в стране на основании документа, выданного службой по делам иностранцев или на основании законности пребывания, полученного путем записи в реестре Пограничной службы.
Работа в Эстонии: будет ли начисляться стаж
- На вопрос читателя по стажа работы за границей, а именно в Эстонии, и его зачисление в страховой стаж в Украине в ПФУ объяснили, что такой стаж учитывается.
- Согласно соглашению между Украиной и Эстонской Республикой в области социального обеспечения, каждая страна назначает пенсию за стаж, приобретенный на своей территории.
- В то же время приобретенный на территории каждой из стран стаж учитывается при определении права на пенсию в отсутствие необходимого страхового стажа.