Сколько должен служить человек, чтобы получить статус УБД в 2025 году

Многие украинцы сейчас могут получить статус участника боевых действий. Он предоставляет возможность военнослужащим оформлять льготы.

Сколько нужно служить для получения статуса УБД в 2025 году

В частности нет четко установленных сроков пребывания на службе для получения статуса участника боевых действий, пишет 24 канал со ссылкой на Постановление Кабинета Министров "О предоставлении статуса УБД".

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До начала полномасштабного вторжения, для получения этого статуса украинцам необходимо было отслужить не менее 30 дней.

Кто может получить статус УБД

На сайте Забота о военнослужащем сообщают, что участниками боевых действий признаются военнослужащие ВС Украины, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Кроме того, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые принимали непосредственное участие в мероприятиях, при условии выполнения ими лично или в составе воинской части учреждения и заведения боевых задач, проведения разведывательных мероприятий, в частности получивших ранения, контузии, увечья.

Какие документы нужны для получения статуса УБД

Для получения статуса участника боевых действий украинцу нужно предоставить следующие документы:

Справка о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Справка о непосредственном участии в мероприятиях обороны Украины должна быть установленного образца. Копия паспорта. Копия идентификационного кода. Заявление о получении статуса участника боевых действий. Согласие на обработку персональных данных. Две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

Важно! К указанным документам могут прилагаться другие документы, содержащие доказательства и подтверждающие факт выполнения лицом лично или в составе воинской части, учреждения и заведения боевых задач.