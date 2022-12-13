Непогода повредила имущество: есть шанс на компенсацию
Сильный ветер, налипание мокрого снега и обледенения бушуют сейчас по всем областям Украины. В такой период имущество украинцев может быть повреждено в результате непогоды. Как поступать в таких случаях, читайте в тексте.
В зимний период непогода может повлечь за собой ситуацию, когда личное имущество может быть повреждено. Как вот свержение дерева на припаркованные автомобили из-за чрезмерного снегопада или оледенения.
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Алгоритм действий в случае повреждения имущества из-за непогоды
В случае, когда случилась похожая ситуация, можно обратиться за компенсацией, передает 24 канал. Для этого нужно прежде всего:
- Зафиксировать повреждения: сфотографировать автомобиль, или другое пострадавшее имущество с разных ракурсов;
- Вызвать полицию, чтобы подтвердить время и место повреждения имущества, составить протокол;
- Обязательно позаботитесь о свидетелях, которые смогут подтвердить последствия;
- Можно для большего количества доказательств найти видеозаписи с камер наблюдения, находящихся вблизи инцидента;
- Также нужно установить, кто является балансодержателем территории, где произошла ситуация;
- После этого начнется процесс судов и экспертиз.
Кроме того, падение дерева на автомобиль может быть не только из-за непогоды, но и банально служебной халатностью.
Проблемы из-за погоды влияют на ситуацию со светом
В Укрэнерго рассказали, что на 13 декабря в энергосистеме Украины остается значительный дефицит электроэнергии.
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Вдобавок, ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
К примеру, в Одесской области все еще без света остаются 300 тысяч абонентов.