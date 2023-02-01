Возмещение за коммунальные: кто может получить 50% на оплату

1 февраля 2023, 15:02
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Источник:

ПФУ

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что некоторые категории украинцев имеют право на возмещение коммуналки. Речь идет о возвращении 50% за управление многоквартирным домом, снабжение и распределение природного газа, электричества и прочее.

Кому и на что дают компенсацию

В ПФУ объяснили, что на возмещение за коммуналку имеют право родственники погибших защитников Украины. Предоставляют их без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

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  • квартплата;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • снабжение и распределение электричества;
  • теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
  • вывоз бытовых отходов;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Кроме того, в сумму возмещения входят услуги за абонентское обслуживание по индивидуальным договорам, также индивидуальные договоры по обслуживанию внутридомовых систем, расходы на управление многоквартирным домом (дома с ОСМД, жилищным кооперативом) и расходы на коммунуслуги в таких зданиях.

Сумма компенсации: как рассчитывают

В сумму возмещения за коммунальные услуги учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

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Важно,

если вдова защитника нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50% суммы возмещения за газ и отопление предоставляется на двойную площадь.

То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.

Как экономить на отоплении

  • Кухню можно отапливать плитой, а спальню – грелками,
  • Замените окна в квартире, а также входную дверь,
  • Если средств на это нет, не забывайте о пленочных вставках,
  • Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, а, соответственно, снизит платежки,
  • Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели,
  • Терморегулятор – "прикрутит" нагрев батарей.

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Автор: Валерія Городинська