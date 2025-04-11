Налоговая в будущем получит доступ к банковской тайне
- Национальная стратегия доходов предусматривает расширение полномочий Государственной налоговой службы, включая доступ к банковской тайне после реформирования налоговой службы.
- Основные задачи стратегии включают детенизацию экономики, обеспечение справедливого распределения налоговой нагрузки, улучшение добровольной уплаты налогов, цифровизацию администрирования и борьбу с уклонением от налогообложения.
Председатель профильного комитета ВР Даниил Гетманцев подтвердил, что Национальная стратегия доходов предусматривает расширение полномочий ГНС. В частности, изменения в части доступа к информации о банковских счетах налогоплательщиков.
Получит ли налоговая доступ к банковской тайне
Это нововведение предусмотрено в Национальной стратегии доходов, передает 24 Канал со ссылкой на Mind.ua.
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Он добавляет, что этот вопрос может рассматриваться только после существенного реформирования самой налоговой службы.
Любые шаги в этом направлении будут возможны при условии реформирования ГНС. Только после этого можно начинать какую-то дискуссию о раскрытии банковской тайны налоговым органам, четко при этом предусмотрев – в каких объемах, при каких основаниях или обстоятельствах, чтобы такое раскрытие не сопровождалось распространением получаемой информации и некоторые другие важные вещи. До того как будет восстановление доверия к налоговой – нет.
Что известно о Национальной стратегии доходов
Национальная стратегия доходов до 2030 года (НСД) – это рамочный документ, утвержден правительством Украины в декабре 2023 года, который определяет направления реформ в налоговой и таможенной сферах на период до 2030 года.
Целью НСД является повышение эффективности налоговой системы, адаптация законодательства к стандартам Европейского Союза и стимулирование экономического роста.
Основные задачи стратегии включают:
детенизацию экономики;
обеспечение справедливого распределения налоговой нагрузки;
улучшение уровня добровольной уплаты налогов;
цифровизацию налогового администрирования;
борьбу с уклонением от налогообложения.