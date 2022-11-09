Венгрия блокирует помощь Украине: что будет с финансированием от ЕС на 2023 год

Венгрия заблокировала помощь Украине от ЕС в 18 миллиардов евро. Об этом она заявила на встрече в Брюсселе министрам финансов стран-членов. Что в таком случае будет с Украиной, читайте в тексте

Венгрия не поддержала финансовый пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Как известно, для принятия решения по этой инициативе нужна единодушная поддержка всех 27 правительств.

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Напомним, что Венгрия всегда имела тесные связи с Россией, ведь во многих вещах зависит от страны-агрессорки. Поэтому пока не изменится правительство Венгрии, Киеву не стоит ожидать поддержки от Будапешта.

Получит ли Украина обещанную помощь

что еще раньше президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 миллиардов евро для удовлетворения основных потребностей. Следовательно, ежемесячно мы должны получать 1,5 миллиарда евро

Как рассказывает 24 каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, Украина точно не останется без этих средств на 2023 год.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Европа понимает, что ей это тоже выгодно, ведь дополнительных беженцев из Украины Западу не нужно. И действительно, для наших партнеров это не большие средства. Это менее 0,1 – 03% общего европейского бюджета. Поэтому пакет с помощью они точно согласуют.

Как именно Европа заставит Венгрию согласиться

Поэтому эксперт уверяет:

Сложно пока предсказать, как Европа сможет убедить Венгрию. Но Олег Гетман рассказывает, что в предыдущие разы, когда Венгрия была против санкций против России, Запад "дожимал" Будапешт.

Каждый раз это был разный подход: будь то угрозами недофинансирования страны или намеками о том, что Венгрия вообще может покинуть Евросоюз. Поэтому в нашем случае с помощью также будет задействован определенный переговорный процесс,

– подчеркивает собеседник.

В противном случае,принять решение о финансовом пакете, то у стран-членов есть огромные возможности по предоставлению таких средств

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Еврокомиссия наконец-то представила предложение о предоставлении помощи

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в своем твиттере, 9 ноября, подтвердила, что ЕС по-прежнему солидарен с Украиной.

Мы предлагаем пакет поддержки в размере 18 млрд евро на 2023 год. Финансирование регулярными траншами, чтобы помочь восстановлению в краткосрочной перспективе и укрепить институты,

– заявила она.

В ответ премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил за поддержание стабильности Украины и укрепление фундамента будущей победы.

Денежные средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 миллиардов долларов. Спасибо Урсуле фон дер Ляен за лидерство, а также Валдису Домбровскису и Правительству Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС. Ожидаем положительного решения Европейского Парламента и Совета ЕС,

– написал Шмигаль.

Деньги для Украины