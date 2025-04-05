Пенсионеры из одного города Украины получат 10 000 гривен к юбилею
- В Мукачево действует программа социально-медицинской защиты пенсионеров, которая продлится с 2024 до 2026 года.
- Размер выплаты зависит от возраста пенсионера: 85 лет - 3 000 грн, 90 лет - 5 000 грн, 95 лет - 7 000 грн, 100 лет и более - 10 000 грн.
Пенсионеры из некоторых украинских городов могут получить специальную выплату. Эта единовременная помощь предоставляется к юбилею.
Кому предоставляется специальная помощь
В частности, сейчас в Мукачево существует специальная программа социально-медицинской защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.
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Важно! Указанная программа должна действовать в течение 2024 – 2026 годов.
Размер выплаты зависит от того, какого возраста достигает пенсионер:
- пенсионер, которому исполняется 85 лет, получит единовременную выплату 3 000 гривен;
- 90 лет – 5 000 гривен;
- 95 лет – 7 000 гривен;
- 100 лет и более – 10 000 гривен.
Также материальную помощь получат 9 граждан по 5 000 гривен, которые осуществили погребение людей, которые не достигли пенсионного возраста и на момент смерти не работали и не были зарегистрированы в центре занятости как безработные,
– отчитывается Мукачевский горсовет.
Обратите внимание! Указанная помощь предоставляется единоразово. Средства должны быть выплачены не позднее чем через 3 месяца после того, как лицо достигло пенсионного возраста.